شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: مد التقديم لخريجى الجامعات لكلية الشرطة أسبوعا لينتهى 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى(2022/ 2023م) تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية (لمدة أسبوع) ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.. بدلاً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 .

كما تقرر السماح للمتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على هذه المؤهلات بتقديم (شهادة مؤقتة – إفادة) بالحصول على المؤهل الجامعى ، وذلك لحين إستخراج أصل شهادة التخرج .. مع مراعاة عدم السماح لهم بالمثول أمام لجنة إختيار الطلبة الجدد "الهيئة" إلا عقب تقديم أصل الشهادة.