شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن القاهرة تستقبل أطفال إحدى أكاديميات تنمية القدرات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الامن زيارة لعدد من أطفال إحدى أكاديميات تنمية القدرات البشرية ، لعدد من الجهات الشرطية التابعة للمديرية، حيث شملت الزيارة أحد أقسام الشرطة لتعرف على جانب من الدور الذى يقوم به رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ، بالإضافة إلى إصطحابهم فى جولة داخل إحدى نقاط الإطفاء.

وتم تقديم شرح مبسط لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها ، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهدايا التذكارية على الأطفال.

ومن جانبهم توجه مشرفى الأكاديمية بخالص الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على إستقبال تلك الزيارة، وأعربوا عن مدى إعجابهم وإهتمامهم بدور رجال الشرطة لما يقدحموه من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وإستقرارهم.