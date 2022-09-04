شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تناشد المواطنين بالاطلاع على بون صرف الخبز لمعرفة قيمة الدعم الاستثنائى والان مع تفاصيل الخبر
وطالبت الوزارة من أصحاب الأسر المستحقة للدعم الاستثنائى بضرورة الاطلاع على بون صرف الخبز لمعرفة قيمة الدعم الاستثنائي وفقا لعدد الأسر المقيدة ببطاقة التموين، وأنه لمعرفة قيمة الدعم المخصص للأسر يجب الإطلاع عَلى بون صرف الخبز. حيث عندما يتوجه صاحب البطاقة التموينية إلى أى مخبز لصرف حصته من المخبز يحصل عَلى بون صرف ومن خلال هذا البون يستطيع أصحاب البطاقة التموينية من الأسر الأولى بالرعاية معرفة زيادة الدعم المخصص له وفقا لعدد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموين.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.