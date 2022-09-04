شكرا لقرائتكم خبر عن مد معرض أهلا مدارس بجميع المستلزمات والأدوات المكتبية والمدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد معرض "أهلا مدارس" بجميع المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية لتلبية احتياجات الأسر لشراء المستلزمات الخاصة بأبنائها في مراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح المعرض الرئيسي لسلسلة معارض "أهلا مدارس"، يوم الأربعاء الماضى والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، يرافقه كل من، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلي الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتي نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحي الحياة في دول العالم ومصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أشار إلى الأهمية الكبيرة التي تُوليها القيادة السياسية لإقامة معرض " أهلا مدارس"، وغيرها من المعارض الأخرى، التي تقدم العديد من السلع والمنتجات للأسر المصرية بتخفيضات تقل عن الأسواق الأخرى في مختلف المناسبات؛ وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.