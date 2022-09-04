شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يوجه "القومى لبحوث المياه" بإعداد دراسات على مشروعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المركز القومى لبحوث المياه بمقر المعاهد بالقناطر الخيرية، والتقى بالدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، ومديرى ونواب مديرى المعاهد البحثية والمعامل المركزية للرصد البيئى والأساتذة بالمركز.

وأوضح سويلم أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على أهم التحديات، والإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز، وسبل تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانيات لخدمة مجالات المياه المختلفة، ودعم جهود الدولة التنموية، ومقترحات التعامل مع التحديات المختلفة التى قد تعيق العمل بالمعاهد.

وأكد سويلم على أهمية مواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق واحترام الآخر، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور المركز كذراع بحثي لجهات الوزارة المختلفة وتحديد آلية لتبادل البيانات بين المعاهد البحثية من جانب ومصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب آخر ، وصولاً لإعداد دراسات بحثية تطبيقية يمكن الإستفادة منها في مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية بما يُسهم فى تمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءاً على أسس علمية دقيقة.

كما أكد على أهمية زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة فى الدراسات البحثية المختلفة، وأهمية العمل على مواصلة تطوير الأبحاث وتشجيع الباحثين بالمركز على تقديم أوراق بحثية مختلفة ، وتذليل العقبات التي تواجه النشر العلمي في المجلات الدولية المحكمة ، الأمر الذى يسهم فى رفع تصنيف المركز على المستوى الدولى.

كما تم التباحث حول مراجعه مجالات البحث وتخصصات المعاهد وإعادة هيكلة المركز لتطوير منظومة العمل البحثى بما يتواكب مع التخصصات المستحدثة لتلبية إحتياجات الوزارة والدولة الحالية والمستقبلية.

كما تباحث سويلم حول تطوير القوى البشرية الموجودة بالمركز القومى لبحوث المياه من خلال العمل على توفير التدريب الملائم سواء داخل أو خارج مصر خاصة لشباب الباحثين ، مع الحرص على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه ، بالإضافة للعمل على توفير الإحتياجات اللوجيستية والمادية المختلفة لتسهيل وتطوير منظومة العمل بالمعاهد البحثية.

كما أكد على وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل بناءا علي معايير محددة ، مع ضرورة ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.