شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتحديد جودة اللحوم من الشوربة قبل تناولها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إنه يمكن للمستهلك تحديد جودة اللحوم قبل تناولها عن طريق ملاحظة عدة مؤشرات تظهر على الشوربة، وهى:
1- اللحمة السليمة يكون لون شوربتها أصفر خفيف ورائحتها وطعمها مقبولان جدا.
2ـ إذا كانت اللحمة مستوردة أو مجمدة منذ فترة ستجد أنها تفتتت في الشوربة واتقطعت لقطع.
3- وإذا كانت اللحمة محمومة أو مريضة والإدماء لم يكن كاملا ستجد الشوربة لونها أحمر.
4ـ أما اللحوم الفاسدة ستجد رائحة الشوربة سيئة وغير مقبولة.
5- وإذا كانت لحوم "حمير" ستجد على سطح الشربة بقع زيت.