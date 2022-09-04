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5 طرق لتحديد جودة اللحوم من الشوربة قبل تناولها.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إنه يمكن للمستهلك تحديد جودة اللحوم قبل تناولها عن طريق ملاحظة عدة مؤشرات تظهر على الشوربة، وهى:

1- اللحمة السليمة يكون لون شوربتها أصفر خفيف ورائحتها وطعمها مقبولان جدا.

2ـ إذا كانت اللحمة مستوردة أو مجمدة منذ فترة ستجد أنها تفتتت في الشوربة واتقطعت لقطع.

3- وإذا كانت اللحمة محمومة أو مريضة والإدماء لم يكن كاملا ستجد الشوربة لونها أحمر.

4ـ أما اللحوم الفاسدة ستجد رائحة الشوربة سيئة وغير مقبولة.

5-   وإذا كانت لحوم "حمير" ستجد على سطح الشربة بقع زيت.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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