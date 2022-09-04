شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن رابط التظلم على نتيجة الثانوية دور ثان وأماكن سداد الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت الوزارة، أن الطالب يدخل على رابط التظلمات الذى تم تخصيصه للتظلم على نتيجة الدور الأول للثانوية العامة ويختار" الدور الثانى" وهو خاص بطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022، حيث يمكنهم الآن التقدم بطلب تظلم يدوي على نتيجة الدور الثاني في مواد الدور الثاني فقط والتى أدي الطالب الامتحان بها وذلك بعد دفع مبلغ 150 جنيها مصريا عن المادة الواحدة.

وأشارت الوزارةـ إلى أن الدفع يكون من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)، وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع (التظلم)، بدءًا من اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، ولمدة سبعة أيام؛ للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

وأشارت إلى أنه يتم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها (مائة وخمسون جنية) لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضافت أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات، كما أنه سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.