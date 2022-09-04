لاختيار النقيب الجديد.. بدء التصويت بانتخابات "المحامين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام لطفي:

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، فعاليات العملية الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، وبكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بإشراف قضائي كامل.

وتجرى الانتخابات في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي جمعية عمومية بلغت مائتان وتسعة وثمانين ومائتان واثنين وخمسين عضوًا.

وتأتي العملية الانتخابية وسط إجراءات احترازية، حيث شددت اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين على ارتداء الكمامة، والحرص على تطهير اللجان كل ثلاث ساعات، مع ضرورة الحفاظ على مراعاة التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع من السادة المحامين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وجميع القائمين على العملية الانتخابية .

ومن المقرر أن تستمر اللجان الانتخابية في فتح أبوابها أمام السادة المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات نهاية اليوم الانتخابي إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وتتمثل طريقة التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين بوضع علامة أمام الإسم المراد اختياره، ووضعها في صندوق الاقتراع، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.

وتسير العملية الانتخابية في الدقائق الأولى لفتح باب التصويت في سهولة ويسر، حيث يتوافد المحامين للإداء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وسط تنظيم متميز من جانب نقابة المحامين، ومظهر مشرف للسيدات والسادة المحامين.

وحرص عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، على الحضور في اللحظات الأولى لفتح أبواب اللجان أمام السادة المحامين، لمتابعة حسن سير العملية الانتخابية.

وتفقد مساء أمس مجدي سخى، القائم بأعمال النقيب، الاستعدادات النهائية لمقرات اللجان الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين.​