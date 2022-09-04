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اليوم.. نقابة المحامين تعقد الانتخابات التكميلية على منصب النقيب

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القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين، صباح اليوم الأحد، الانتخابات التكميلية على مقعد نقيب المحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، وذلك في 333 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة ومقرات النقابات الفرعية.

 

يتنافس فى الانتخابات 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.

 

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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