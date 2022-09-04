شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2022.. اعرف النتيجة برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، وينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أى بنسبة 60%، بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب ، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمس بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب، حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الإثنين الماضى 22 أغسطس.