شكرا لقرائتكم خبر عن هل حالتك النفسية تؤثر على صحة جسمك؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحالة النفسية للشخص تؤثر على صحة جسمه، خاصة المعدة والجهاز الهضمى وتؤدى إلى الإصابة بالمعدة العصبية وقرحة المعدة والقولون العصبى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبادرات الرئاسية توفر كافة الكشوف الصحية والعلاجية للمرضى بالمجان، مضيفة أن مبادرات الصحة العامة تهدف لتوفير الرعاية النفسية للمريض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان تقدم خدماتها في الجمهورية بالمجان للمواطنين دون أي أعباء.