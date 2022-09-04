شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 94% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت، بينما عارض 6% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت.