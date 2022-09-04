شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تقاوى المحاصيل الشتوية فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتوفير تقاوى المحاصيل الاستراتيجية وتوزيعها مبكرا على المزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كبير.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول تقاوى الموسم الجديد:

1- سيتم بدء توزيع تقاوى القمح والفول وكافة المحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية وعددها 278 منفذا بالتقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للخريطة الصنفية .

2- سيتم أيضًا توزيعها فى منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

3- توجيهات وزير الزراعة أيضا توفير التقاوى الجيدة المعتمدة وبأسعار أقل من أسعار السوق.

4- نصائح وزارة الزراعة للمزراعين هى الحرص على شراء التقاوى الجيدة المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية.

5- مجلس الوزراء، وافق على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

6- يبدأ موسم زراعة القمح اعتبارا من شهر نوفمبر القادم.