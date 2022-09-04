حدث ليلاً| تفاصيل مقتل طالبة المنوفية.. والأسعار الجديدة للسجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والجولي وكان أبرزها ما يأتي:

يوم بدون جدول في مركز شباب.. تعديل في شكل الدراسة للعام الجديد

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة عقد يوم للأنشطة الرياضية بدون جدول، بداية من العام الدراسي الجديد 2022/2023.

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قتلها على طريقة نيرة أشرف.. كيف ماتت الطالبة أماني في المنوفية؟ - صور

توفت طالبة تدعى "أماني" تبلغ من العمر 19 عامًا، في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش.

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موسكو تفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة أوكرانيا الكهربائية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، فقدت صلاتها بآخر خط كهرباء رئيسي متبق.

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أسامة ربيع: إنشاء أول مارينا لليخوت تعمل بالطاقة المتجددة بالشرق الأوسط في الإسماعيلية

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كان اجتماعًا مثمرًا، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد الحديث حول 3 محاور رئيسية وهم حركة الملاحة، وتطوير القطاع الجنوبي واستراتيجية الهيئة لتطوير صناعة اليخوت".

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"الدولار السبب".. المالية مصلحة الجمارك تعمل بجدية لحل مشكلة تكدس البضائع في الموانئ

علقت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، على الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك لتسهيل الإفراج عن السلع المكدسة في الموانيء.

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زيادة جنيهان.. شعبة الدخان تعلن ارتفاع أسعار سجائر كليوباترا بدءا من الأحد

أعلن إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، زيادة أسعار السجائر الشعبية كليوباترا بداية من الأحد.

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فيديو.. اللقطات الأولى لموقع مقتل الطالبة أماني على غرار نيرة أشرف في المنوفية

ينشر موقع الخليج 365 اللقطات الاولى لموقع مقتل الطالبة "أماني" البالغة من العمر 19 عامًا، في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية.

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ننشر أسعار وأنواع السجائر المقرر زيادتها بدءا من الغد

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني لمصراوي، إن تطبيق الأسعار الجديدة لسجائر كليوباترا وعدد من الأنواع الشعبية الأخرى سيبدأ الأحد.

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أطلق عليها النار من الخلف.. شاب يقتل طالبة أمام منزلها في المنوفية

شهدت قرية تابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، مساء اليوم السبت مصرع طالبة جامعية متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش على يد شاب، وجرى نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

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