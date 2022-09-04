برلماني يدعو لزراعة الشاي في الصعيد.. ويؤكد: المخزون يكفينا عدة أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتبني مصر خطة لزراعة الشاي بعد إجراء العديد من الدراسات والبحوث اللازمة، خاصة لما تتمتع به أراضي الصعيد من تربة مناسبة إلى حد كبير لزراعة نبات الشاي.

وقال في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إنَّ الشاي يُمثِّل أهم مشروب للمصريين، مما جعل مصر أكبر دولة عربية والسابعة على مستوى العالم في استهلاكه، إذ تستهلك وحدها ما يقرب من ٤٪ من إنتاجه العالمي.

وأكد صحة البيان الأخير الصادر من اتحاد الغرف التجارية، الذي تضمَّن أنَّ مخزون الشاي سيكفي لعدة أشهر مقبلة.

ودعا إلى أهمية تبني استراتيجيات جديدة، تستهدف حلًا جذريًّا لمسألة استيراد الشاي، وتجنب ما قد يطرأ من صعوبات وشائعات يتعرض لها ذلك المنتج المهم أو غيره.

وأشار إلى أهمية النظر في تجارب بعض الدول التي سبقت مصر في مجال زراعة الشاي ودراستها، حيث يوجد العديد منها نجحت في زراعة الشاي حول العالم ومعروفة ومشهورة بذلك، مثل دولة كينيا التي تعتبر أكبر منتج للشاي وكذلك الهند ومالاوي ورواندا، لا سيما دولة سريلانكا التي تتميز بإنتاج نوعية مختلفة من الشاي ذات جودة أعلى وبحجم إنتاج أقل ولكن بسعر أعلى، وأيضًا تركيا التي نجحت تجربتها بعد 10 أعوام من الدراسات، حتى أصبح 90% من استهلاك الشاي في تركيا منتج 100%.

ولفت إلى أن أهم ما يلزم مصر، هو العمل بسرعة على مشروع زراعة الشاي، بوضع خطط قصيرة وطويلة المدى، الهدف منها في النهاية النجاح في توفير منتج محلي لا يضغط على السعر الدولاري المقدر سنويًّا.