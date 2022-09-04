ننشر البرنامج الكامل لملتقى الشارقة للسرد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينطلق ملتقى الشارقة للسرد في دورته الثامنة عشرة بعنوان "المتخيل السردي وأسئلة ما بعد الحداثة في الرواية المعاصرة" في الفترة من 5 وحتى 6 سبتمبر الحالي، في المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بدار الأوبرا المصرية، ثم تستأنف باقي الجلسات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

ويناقش الملتقى عدة محاور، وهي: "السرد في مواجهة إشكاليات الحداثة، المتخيل السردي ما بعد الحداثي، الرواية بين المتخيل والواقع، تحولات البناء في الرواية المعاصرة، المتخيل السردي والتراث".

أما عن برنامج الملتقى فيضم الجلسة الافتتاحية يوم الإثنين 5 سبتمبر الحالي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بدار الأوبرا المصرية، بكلمة كل من: "وزارة الثقافة - جمهورية مصر العربية، وكلمة دائرة الثقافة - الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة".

ثم تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا وحتى الثانية عشرة والربع ظهرًا، بدار الأوبرا بعنوان: "السرد في مواجهة إشكاليات الحداثة"، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمتحدث الرئيس الدكتور أيمن تعيلب، ويعقب عليه الدكتور الناقد شريف الجيار.

ثم تستأنف الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة والربع وحتى الثانية إلا ربع ظهرًا بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بعنوان: "المحور الأول: المتخيل السردي ما بعد الحداثي"، برئاسة الدكتور محمد أبو الفضل بدران، ويشارك بها كل من: الدكتورة سهير المصادفة، والدكتور محمود الضبع، والدكتور محمد إبراهيم طه، والدكتور أحمد يحيى علي.

وتستكمل فعاليات الملتقى بالجلسة الثالثة في تمام الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، تحت عنوان: "المحور الثاني: الرواية بين المتخيل والواقع"، برئاسة الدكتورة هويدا صالح، ويشارك بها كل من: السيد نجم، والدكتور محمد عبد الله حسين، والدكتورة ناهد راحيل.

ثم يختتم الملتقى فعاليات اليوم الأول بالجلسة الرابعة التي تبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا، بعنوان: "شهادات"، برئاسة أحمد طوسون، ويشارك بها كل من: محمد الغربي عمران من اليمن، وطارق إمام، ومنصورة عز الدين، وهاني عبد الرحمن.

وتستكمل فعاليات اليوم الثاني للملتقى يوم الثلاثاء 6 سبتمبر الحالي، حيث تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة إلا ربع ظهرًا، بعنوان: "المحور الثالث: تحولات البناء في الرواية المعاصرة"، برئاسة خليل الجيزاوي، ويشارك بها كل من: الدكتور حسين حمودة، والدكتور جمال عبد الناصر، والدكتور محمد أبوهندي.

وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة وحتى الثالثة إلا ربع ظهرًا، بعنوان: "المحور الرابع: المتخيل السردي والتراث"، وبرئاسة محمد عطية، ويشارك بها كل من: الدكتور إبراهيم سند، والدكتور أماني الجندي، وسيد الوكيل.

وتختتم فعاليات الملتقى بالجلسة الثالثة في تمام الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرًا، برئاسة منى الشيمي، ومشاركة كل من: سعيد سالم، وعبير درويش، وآمال الديب، وعمر أبو القاسم من ليبيا.