شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: مراجعة 1162 عملا صناعيا للحماية من السيول بسيناء والصحراء الشرقية ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم مراجعة كافة منشات الحماية من السيول فى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن منطقة سيناء والصحراء الشرقية ومطروح يوجد بها 1162 عملا صناعيا ما بين سد وبحيرة صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعبر ومفيض.

أضاف سويلم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم التفتيش علي 117 مخرا للسيول في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم وحلوان والإسماعيلية"، وتم تحديد الحالات مع متابعة أعمال الصيانة.

أوضح سويلم، أن معظمها بحالة جيدة والبعض يحتاج إلى أعمال صيانة سريعة، وهو ما تم تكليف الإدارات المختلفة بالإسراع في عمليات الإعداد والصيانة وهدف الزيارة هو المرور علي بعض النقاط التي تحتاج إجراءات سريعة وإعطاء التوجيهات بإنهاء الأعمال في أسرع وقت.