شكرا لقرائتكم خبر عن "مدرستنا بلس".. تطبيق حكومى جديد لتقديم الخدمات التربوية للطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت تقارير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، المحالة للحكومة، توصياتها عن اقتراح برغبة مقدم من النائبة دينا الهلالى، بشأن إنشاء منصة ذكية تهدف إلى رفع الوعى من خلال تقديم الإرشاد النفسى والتربوى والاجتماعى للطلاب، ودعم أولياء الأمور بأساليب التربية الحديثة مع تفعيل دور الأخصائى النفسى فى المدارس لمراحل التعليم ما قبل الجامعى، والذى أكد على ضرورة إنشائها كمنصة متكاملة تابعة للوزارة لتقديم الدعم النفسى للطلاب.

وأشار التقرير إلى أن مقدار تقدم الدول وتطورها يمكن أن يقاس بنسبة تعلم الأبناء ونوعية هذا التعليم وهكذا تقاس المجتمعات المتطورة بتعلم أبنائها ومستوي هذا التعليم وتطوره وانطلاقا من هذا المعيار، تعمل الدول جاهدة إلي وضع خطط متكاملة للتعليم تستهدف كافة فئات المجتمع وتبدأ بتطبيق تلك الخطط بعد أن توفر البنية التحتية للتعليم من هيئة تعليمية وتربوية وإشرافية ومستلزمات العملية التعليمية باعتبار أن التعليم يعتبر من الأهداف الإستراتيجية للدول، لذلك فإن الدول المتطورة التي تسعي لبناء مستقبل أفضل لها ولأبنائها عليها أولا أن تنشط العملية التعليمية والمسيرة التربوية فهي مسألة إستراتيجية تستهدفها الدول من أجل النمو والرقي ونحن على مشارف بناء الجمهورية الجديدة وعلينا أن نعد لها منهجية متقدمة في نوعية التعليم وطرق وأساليب نقله إلى الطلبة وفق خطط مدروسة، لتكوين الفكر والوعي السليم لديهم فأبناء اليوم هم شباب الغد.

وأوضح التقرير جهود الحكومة المتخذة في ذلك الصدد:

- تنفيذ مشاريع وبرامج للاهتمام بالأنشطة الثقافية التي تمس الطلاب وميولهم واهتماماتهم.

- البدء في إعداد قاعدة بيانات مركزية توضح مستوى الطالب العلمي والرياضي والصـحي، والنشـاطات المختلفة للطالب بمحافظة السويس ثم التعميم.

- إنشاء تطبيق إلكتروني جديد اسمه "مدرستنا بلس" لخدمة طلاب المدارس بخدمات تربوية وترفيهية ونفسي.

- التعهد بوضع إنشاء المنصة على خريطة المنظومة التعليمية ودراسته لتنفيذه على أرض الواقع