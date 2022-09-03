الداخلية تضبط 8000 قضية تهرب ضريبي بـ 11.5 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر، في مجال التهرب الضريبي عن ضبط 8000 قضية تهرب ضريبي، من ضرائب عامة، وتهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وجمارك، وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، وتهرب من الضرائب العقارية والملاهي، إضافة إلى تنفيذ أحكام وتحرى مدين ولجان فحص.

وبلغت قيمة التعاملات المالية المخفاة 11 مليار جنيه ونصف، لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 26 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.