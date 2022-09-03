"أهلها رفضوا يخطبهالي".. الداخلية تكشف تفاصيل تسجيل استغاثة فتاة من شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول تسجيل صوتي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا استغاثة إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بتهديدها وإبتزازها، وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول تسجيل صوتي على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن استغاثة إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، من قيام شخص بتهديدها وإبتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.

وبالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقه، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وعلل ذلك لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.