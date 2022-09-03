ياسمين عز: "مفيش حاجة اسمها المساكنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استنكرت الإعلامية ياسمين عز، ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مفهوم المساكنة، مؤكدة أن ما يحدث مع رونالدو وجورجينيا لا يمكن أن يتم تطبيقه لدينا لأن ثقافتنا مختلفة وديننا لا يسمح بأي علاقات أو إنجاب أطفال قبل الزواج، على عكس الثقافة الغربية.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": ربنا قال مافيش حاجة اسمها مساكن وماعرفش مين اللي اخترع الاسم ده، ولو انت مقتنع بحاجة متقولهاش في العلن لأن هناك أشخاص تنتظر أن تسمع هذه الكلمة حتى تقول أهو هنا احسن منه مانا هتعمل زية.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "واحدة بتقول الست مش ملزمة تطبخ لجوزها وواحدة تانية تقول إن الست مش مجبرة تربي عيالها".

وكانت عز قد أثارت جدلا خلال الأيام الماضية بقولها: "الناس بقالها كام يوم بيتكلموا عن تصريحات وتريندات غريبة والحقيقة عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده ولا أهالينا.. ما تسيبوا الستات في حالهم يا جماعة، سيبوهم يشوفوا بيوتهم وياخدوا بالهم من أجوازهم وولادهم هما مضايقينكم في إيه؟.. لو الأم مش هي اللي ربت وطبخت وذاكرت واهتمت ببيتها وولادها أمال مين المفروض يعمل كده؟"

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