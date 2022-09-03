الجيزة: إغلاق مطعم شهير في إمبابة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال العامة والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات على الطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم امن لسير المواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان له، اليوم السبت، جهود حي شمال الجيزة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق في تنفيذ حملات مكبرة بشارع طلعت حرب بإمبابة شملت التصدي لكافة مخالفات التراخيص والإشغالات والأغذية بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وإدارات رخص المحلات والبيئة والإشغالات وممثلي شركات الغاز والكهرباء والمياه.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المطاعم بشارع طلعت حرب، منها كبدة البرنس، للتعدي علي حرم الطريق العام وافتراش أرصفة المشاه بوضع ترابيزات الطعام ومقاعد للجلوس وأفران وجريلات لتجهيز الطعام.

كما اسفرت الحملات عن إزالة ورفع 72 حالة تعد للمطاعم على الطريق العام وأرصفة المشاة شملت ( فاترينات – عربات مأكولات كبدة – ثلاجات – افران اعداد – جريل – ترابيزات اعداد طعام – كراسي ) وقد تم ايداعها مخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتنفيذا للإجراءات الرادعة تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنشآت وتحرير محاضر بيئة وإشغالات للمطاعم والمحال المخالفة.