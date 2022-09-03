إحباط تهريب هواتف وبضائع مع راكب قادم من لبنان في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من التليفونات والبضائع المتنوعة، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من لبنان للاتجار فيها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من بيروت، استوقف محمد نبيل رئيس القسم بالجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، كلف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 وليد حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وتم ضبط 32 محمولا و740 خرطوشة السجائر وأجهزة الـiqos والسجائر الإلكترونية و السيجار والـbessline وزجاجات الحبر لطباعة "التاتو" وابر لنفس الطباعة وأجهزة wireless.

وأمر أحمد أبو بكر مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.