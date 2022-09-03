شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة 15 مايو: إنشاء 19 ألف وحدة سكنية وافتتاح الجامعة العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن المدينة أحد أقدم مدن هيئة المجتمعات العمرانية، واستعادت هيبتها من خلال موقع متميز جعلها قبلة الاستثمار، وتم اختيارها كأحد أبرز المدن لتنفيذ البرامج الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "سكن لكل المصريين" من خلال إنشاء 19 ألف وحدة سكنية، وسكن بديل للعشوائيات بمنطقة "زهور مايو".

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك مخط متكامل لإنشاء الوحدات السكنية، من مرافق مياه وصرف وكهرباء وتليفونات والغاز، والخدمات التى تلبى احتياجات المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح جامعة 15 مايو العام الحالى وهى باكورة مشروعات التنمية بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن المدينة واعدة على المستوى السكنى والاستثمارى والتنموي، لافتا إلى أن المستثمرين يعرفون تماما قيمة ومكانة المدينة بعد الموقع المتميز لها.