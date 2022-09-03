شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدولة تنفق 100 مليون جنيه سنويا لتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بذل الدولة جهودا مستمرة للحد من خطر الزيادة السكانية، موضحًا أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج التوعوية الموجهة للأسر المصرية للتوعية بوسائل وطرق تنظيم النسل.

وقال عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الستات مابيعرفوش يكذبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، الزيادة العشوائية في النمور السكاني، يجعل حجم الإنفاق المطلوب على التنمية أمر صعب مقارنة بالدول الأخرى، لافتًا إلى أنه الأن يوجد حوالي 5043 مركزا للأسرة والصحة الإنجابية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن الدولة تنفق ما يقرب من 100 مليون جنيه سنويًا لتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا.

وأضاف أن مسألة الزيادة السكانية هي في الأصل أمر سلوكي، لذا توجه الدولة الدعم للأسر من خلال عدة مبادرات صحية واجتماعية بدعم من القيادة السياسية للحد من خطر الزيادة السكانية، وتوفير خصائص منظمة للمصريين.