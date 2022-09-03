شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكرار الحمل يؤدي إلى وفاة سيدة من بين كل 7 نساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن كثرة الإنجاب لا تقتصر فقط على تسبيب أزمات اقتصادية واجتماعية، إنما هى فى الأصل مشكلة صحية، ولها تداعيات خطيرة، موضحًا، أن تلك التداعيات تصيب الأم والطفل.

وقال عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الستات مابيعرفوش يكذبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، التفكير فى توفير الاحتياجات الخاصة بالأطفال سواء من الناحية التربوية والاجتماعية، أو غيرها، يكون متأخرًا، مشيرًا إلى أنه يجب التفكير فى هذه الأمور قبل الإنجاب وليس بعده.

وأضاف، منظمة الصحة العالمية أكدت أن واحدة من كل 7 نساء يحملن أكثر من مرة هن معرضات للوفاة، مشيرًا إلى هناك أمراضا تأتى للأم من تكرار الحمل منها البسيط مثل الأنيميا أو الخطير مثل انفجارات الرحم وغيرها، منوهًا إلى أنه بحكم الحفاظ على صحة الأم والطفل يجب مراعاة عدم وجود أكثر من طفلين فى فترة الـ10 سنوات، مع محاولة الحفاظ على فارق 4 سنوات بين الطفل والآخر.