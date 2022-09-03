شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 420 وظيفة لأبناء محافظة الشرقية بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الهدف من تشكيل مجالس اقتصادية تشارك في وضع الرؤية التنموية لكل محافظة، يهدف لتنفيذ مشروع الارتقاء بالقوى عاملة، وتعزيز التعاون والشراكة من أجل دعم الإنتاجية والتوظيف وتوفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة بالمحافظات.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، إن كل محافظة بالجمهورية تختلف عن الأخرى في فرص العمل وإمكانياتها وموقعها الجغرافى، وكل محافظة بها مناطق صناعية تعتمد على الموارد الخاصة بها، لذلك المجالس الاقتصادية ستساعد في دعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية .

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، سيتم عقد ملتقى توظيفي بمحافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، وذلك في بالتعاون مع القطاع الخاص بالمحافظة وسيتم عرض 420 وظيفة ما بين عمال تجميع ومسؤول مبيعات خارجي ومهندس تخطيط ومشرف إنتاج وعامل إنتاج)، ليتمّ عرض هذه الفرص على أبناء محافظة الشرقية خلال هذا الملتقى التوظيفي .