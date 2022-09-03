البيئة: الانتهاء من تركيب 231 مكمورة مطورة فى المحافظات

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة، أنه تم اعتماد 10 نماذج مطورة لمكامير إنتاج الفحم النباتى، إضافة للانتهاء من تركيب 231 مكمورة مطورة فى عدد من المحافظات.

‏ وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش المؤتمر الخاص بإطلاق حملة رجع الطبيعة لطبيعتها، أن اللجان المشكلة بالمحافظات تلقت أكثر من 849 طلبا لتوفيق أوضاع بعض المكامير، مشيرا إلى أنه وصل عدد المكامير العشوائية إلى 2500 مكمورة بالمحافظات المختلفة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة أكدت وجود تحسن ملحوظ فى مستوى جودة الهواء خلال العام الماضى، ضمن جهود الوزارة لمكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة، التى نفذتها عام 2021، وان أهم مصادر التلوث المسببة للظاهرة، كانت حرق المخلفات البلدية والزراعية، عوادم السيارات، الانبعاثات الصناعية.