شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتوفير استهلاك غسالة الأطباق لخفض فاتورتى المياه والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح والإرشادات لترشيد الاستهلاك بغسالة الأطباق وخفض قيمة فاتورتى الكهرباء والمياه فى إطار مبادرة مصلحتك تهمنا بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وهى كالاتى:

1. اختيار دورة الغسيل المناسبة لكمية الأطباق.

2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.

3. الحرص على استغلال المساحات داخل الغسالة ولكن أيضا يفضل عدم التكديس حتى لا نضطر لاعادة الغسيل.

4. تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالات الأطباق، مما يساهم في توفير الكهرباء.

5. الحرص على شراء الاجهزة التي يوجد بها ملصق كفاءة الطاقة.