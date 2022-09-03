شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة مبادرة توثيق الأكلات القديمة: إسرائيل حاولت تزوير تاريخ الأطعمة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت المهندسة، سميرة عبد القادر، صاحبة مبادرة توثيق الأكلات القديمة، على فكرة تدشينها المبادرة، ومحاولة بعض الدول وأبرزها إسرائيل نسب بعض الأطعمة الشعبية لتاريخها، موضحةً أن الأطعمة الشعبية جزء من التاريخ المصري، وشددت على ضرورة توثيق هذا التاريخ، مشيرة إلى محاولات إسرائيل لإطلاق بعض الحملات الترويجية لنسب الفلافل إلى إسرائيل، وأكدت أن الأكلة مصرية بنسبة 100%.

وقالت المهندسة سميرة عبد القادر، صاحبة مبادرة لتوثيق الأكلات القديمة "الأكل ده جزء من تاريخنا"، وأشارت إلى الشائعات التي تم ترويجها لتنسب الفلافل إلى إسرائيل، مؤكدة أن هذا غير صحيح بالمرة، فهي أكلة مصرية الأصل .

وتابعت حديثها مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج السفيرة عزيزة: أحزن كثيراً عندما أري بعض المطاعم تكتب أن الكشري أصله هندي، و هو من أقدم الأكلات المصرية، وتعتبر أكلة دينية، وكان يعد بالقمح والحمص وده كان شكل الكشري، وأضافت أن الكثير من الأكلات أصلها مصري حتي أنه من المعلومات غير المعروفة للجميع أن القدماء المصريين هم أول من عملوا المارشميللو والتوست أيضاً، مشيرة إلى أن بعض المؤرخين تعمدوا تزوير تاريخ الأكلات، فعلي سبيل المثال، الكنافة يقال إنها عرفت في عهد معاوية بن أبي سفيان، ولكن الحقيقة أنها موجودة في مصر في العهد القبطي.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن .

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، الاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.