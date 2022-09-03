احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.. ما هي علامة "وِچات"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استمرارا للحملة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، على المواقع الخاصة بها في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أطلقت الوزارة مبادرة تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة" لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

وخلال السطور التالية، نتعرف على علامة اليوم، وهي "وِچات"، التي تمثل عين يتدلى منها علامة أخرى تمثل جزء من وجه الصقر، لذا ارتبطت هذه العلامة بالصقر حورس رمز المَلَكية في مصر القديمة.

واشتهرت هذه العلامة بين علماء المصريات باسم "عين وِچات"، ومعناها "السلامة والشفاء" دلالة على علاج عين حورس، لذا ارتبطت بالطب وأصبحت تميمة تُوضع على الجروح لعلاجها، فضلاً عن كونها رمزاً للحساب والقسمة العددية، وعبرت عن مراحل ازدياد القمر من الهلال حتى البدر ثم نقصانه حتى يصير محاقًا، كما صارت اسماً لمصرنا ال المحروسة.