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بالصور.. التجهيزات النهائية لماراثون الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

انتهت النقابة العامة للمحامين برمسيس، من الاستعدادات النهائية لاستقبال المحامين، غدًا الأحد، في الانتخابات التي تجرى على مقعد النقيب العام، ويتنافس فيها 18 مرشحًا؛ تحت إشراف قضائي كامل.

وينطلق ماراثون الانتخابات، في تمام الساعة التاسعة من صباح غدٍ الأحد، في 333 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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