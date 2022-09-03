المتحدث العسكري: القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي، باشتراك حاملة المروحيات (جمال عبدالناصر) والفرقاطة (الجلالة) مع المدمرة الأمريكية (USS DELBERT D.BLACK).

وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.

يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية والذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة ما يساهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكي، والاستفادة من الخبرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والأمريكية. ​