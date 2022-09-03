افتتاح مجمع مدارس ووحدة طب أسرة بالتعاون بين "تحيا مصر" و"إعمار مصر" في سيدي عبدالرحمن (صور)​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نظم صندوق تحيا مصر، احتفالية (نتشارك) بمناسبة افتتاح مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن بمركز العلمين في محافظة مطروح، وذلك بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

كما شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية واللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومحمد العبار مؤسس إعمار العقارية ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وعدد من رجال المال والأعمال من كبار المساهمين في الصندوق.

ونفذ صندوق تحيا مصر مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن بأكبر شراكة استراتيجية مع شركة إعمار مصر فضلا عن التعاون مع وزارات التربية والتعليم والصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لضمان تشغيل المشروعات واستدامتها وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية والتجهيزات التي وفرتها هذه المشروعات لتوفير حياة كريمة لمواطني القرية والوافدين إليها بالإضافة إلى 28 تابعا لمركز العلمين، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية بها.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن تعد نموذجا للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر، معربا عن سعادته بهذه الشراكة التي تأتي تزامنا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العام الجاري عاما للمجتمع المدني.

وأضاف أن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن تم تنفيذها في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، فضلا عن تقديم خدمة حكومية متطورة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تساير توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتفعيل نظام الشباك الواحد لتأدية الخدمة.

وأوضح عبدالفتاح أن المشروعات تتضمن مجمع مدارس صندوق تحيا مصر ويشمل بناء وتجهيز مدرسة إعدادية بنات (مدرسة معاذ بن جبل) توفر 9 فصول مجهزة بالمعامل وغرف المجالات والمكتبة، تضمن فرصة التحاق الفتيات بالمرحلة الإعدادية، وذلك بعد أن كشفت الدراسات الميدانية المعدة للمشروع عن اقتصار التحاق نسبة كبيرة من الفتيات بالقرية على المرحلة الابتدائية نظرا لوجود عجزا في الفصول في المرحلة الابتدائية.

كما قام الصندوق ببناء وتجهيز مدرسة ابتدائية (مدرسة تحيا مصر الابتدائية) تتضمن (29) فصلا، وذلك لتخفيض كثافة الفصول بالمرحلة الابتدائية من 105 طلاب بالفصل الواحد إلى 36 طالب بحد أقصى، لضمان توفير فرصة تعليم مميزة لطلاب هذه المرحلة داخل القرية بجانب توفير الملاعب والمعامل المتخصصة.

ولتوفير منظومة متكاملة للتعليم من المرحلة الابتدائية للثانوية، تم بناء وتجهيز مدرسة إعدادي ثانوي (مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية الثانوية المشتركة) كاملة التجهيزات بسعة 13 فصلا إعدادي بالإضافة ل 9 فصول ثانوي، وتم تزويدها بمعامل العلوم والمجالات، فضلا عن توفير الملاعب والمسطحات الخضراء بالمدرسة.

كما تم توفير منصة تطبيق تعليمي بالشراكة مع شركة فودافون مصر حيث تحتوي المنصة على موضوعات عديدة تناسب مع احتياجات الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي كما تحتوي على ڤيديوهات تفاعلية وبنك أسئلة وملخصات لمساعدة الطلاب على المذاكرة.

بالإضافة إلى محتوى ينمي مهاراتهم الرقمية كالبرمجة وعلوم الروبوت والإلكترونيات وغيرها من المجالات العلمية والتخصصات الحديثة، وكذلك مجموعة متنوعة من الكتب رقمية تفاعلية باللغة العربية مع شركة المفكرون الصغار Little Thinking Minds من أجل تنمية قدرات الطلاب على قراءة اللغة العربية والتوعية بأهميتها.

وفي مجال الصحة، قام الصندوق ببناء وحدة طب الأسرة والطفل بالقرية وتم تجهيزها بالعيادات الخارجية والمعمل بالإضافة لقسم الطوارئ، وأجهزة التعقيم لتقديم الخدمة الطبية المميزة لأهالي القرية والوافدين إليها بعد بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير الكوادر الطبية لتشغيل الوحدة، بالإضافة إلى توفير وحدات الإسعاف وتوفير إقامة الأطقم الخاصة بها لضمان توفير الخدمة لمحيط القرية.

كما تضمنت المشروعات تدشين أكبر مجمع خدمات كأحد أهم المشروعات المنفذة لتوفير الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والتجارية لأهالي قرية سيدي عبد الرحمن و28 نجع تابعا لمركز العلمين ليجسد رؤية جديدة لتقديم الخدمة الحكومية للمواطن بشراكة ناجحة بين الصندوق والحكومة والقطاع الخاص، لتقديم الخدمة الحكومية بنظام الشباك الواحد وبتكنولوجيا الألياف الضوئية لسرعة نقل البيانات، فضلا عن توفير المنصة الإلكترونية لكل جهة حكومية توفر من خلالها خدماتها باستخدام الربط الشبكي على مستوى الجمهورية، وكذلك الاستفادة من منصة مصر الرقمية.

ويتضمن مجمع الخدمات مركزا للخدمات الحكومية لتوفير الوقت والجهد والمسافة على المواطنين ومن خلاله يتم تقديم خدمات: البريد المصري، والإدارة التعليمية، والوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكتب التموين، ومكتب السجل المدني، وفرع توثيق الشهر العقاري، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين اعتمادا على استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير المحليات بالتعاون مع محافظة مطروح.

كما يحتضن المجمع مركزا للخدمات البنكية يعمل طوال العام ويشمل: فرعا مطورا للبنك الأهلي المصري، وفرعا لبنك ناصر الاجتماعي، وماكينة إصدار وثائق الأحوال المدنية، وماكينة خدمات البريد المصري، بالإضافة إلى منطقة تسوق ومطاعم، ذلك إلى جانب منطقة الصراف الآلي التي توفر عددا من ماكينات ATM لسد العجز في هذه الماكينات في محيط القرية.

وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي تم إنشاء مركز الخدمات الاجتماعية، لتوفير الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لأهالي القرية حيث يتضمن المركز وحدة برنامج 2 كفاية للتثقيف المجتمعي، ووحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ( قادرون باختلاف )، وورش الحرف اليدوية، ووحدة برنامج مودة والاستشارات الاسرية، والوحدة الاجتماعية والمشورة، فضلا عن ورش التدريب المهني (كهرباء- صيانة الكترونيات- تطريز)، بالإضافة إلى حضانة أطفال.

وفي مجال الشباب والرياضة تم تدشين مدينة شبابية رياضية تم تجهيزها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير ملاعب كرة قدم وحمام سباحة نصف أوليمبي وصالة ألعاب رياضية، وقاعة ألعاب قتالية ومنطقة ألعاب أطفال، بالإضافة إلى صالة بلياردو وتنس طاولة ده ومنطقة مطاعم وكافتيريات.

ومن جانبه قال محمد العبار، ممثل شركة إعمار مصر، إن المشاريع العقارية لا قيمة لها بدون مراعاة حياة الإنسان ومتطلباته وتطلعاته في الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات؛ خاصة ما يتعلق منها بالصحة والتعليم، فأزمة كورونا أظهرت أن الصحة والتعليم من أهم المجالات التي يجب الاستثمار فيها لأنها المستقبل وما يضمن حياة الناس وأمنهم وبالتالي استمرار المشاريع الاقتصادية الأخرى.

وأكد العبار أن صندوق تحيا مصر قدم دراسة واضحة عن مشکلات ومتطلبات التنمية المستدامة في قرية سيدي عبد الرحمن وهو المجال الذي حرصنا على المشاركة فيه مع جميع هذه الجهات لضمان تقديم خدمات تراعي البعد الإنساني لسكان المنطقة، مع التأكيد على ضمان استدامة هذه الخدمات بنفس الجودة، خاصة وأن خطة التطوير كانت بالتشاور مع كافة الجهات المعنية لتوفير مرافق وخدمات صحية وتعليمية ذات مستوى عال لسكان المنطقة.