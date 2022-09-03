الجيزة: حملات تفتيش على استديوهات ومخازن أبو النمرس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمرور على الاستوديوهات والمخازن، لمتابعة توافر اشتراطات الحماية المدنية ومواعيد الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ مركز ومدينة أبو النمرس، حملات مكبرة بمتابعة من محمد عبد الحميد رئيس المركز، أسفرت عن إغلاق وتشميع استديو العزبة بمنطقة شبرامنت لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية ووجود أخشاب ومواد لاصقة ومستلزمات قابلة للاشتعال، تشكل خطرًا على السلامة العامة مع مصادرة بعض محتوياته.

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