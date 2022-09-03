"الأسقفية" تنظم محاضرات توعوية عن تغير المناخ بالقاهرة وبورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استكملت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر فعاليات مبادرة "معًا من أجل مصر الخضراء" لتوعية الشباب بالتغيرات المناخية ومخاطرها من خلال محاضرات لشباب القاهرة وبورسعيد وذلك بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

ألقى رامز بخيت مسئول الحوار بالكنيسة الأسقفية محاضرة بعنوان "التغير المناخي الأسباب والتبعات" كما رحب العميد هانئ شنودة راعى كنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد بالشباب حيث أشاد بأهمية المبادرة وبتنفيذها على أرض محافظة بورسعيد.

تناولت المحاضرة مناقشة التغير المناخى والفرق بين الطقس والمناخ ومفهوم التغير المناخى وأسبابه بالإضافة للحديث عن الآثار السلبية للغازات الدفيئة و دور الأفراد في مواجهة التغير المناخي.

الجدير بالذكر أن الفعالية الأولى في تلك المبادرة انطلقت بمحافظة المنيا بورشة عمل للتوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها ودور الشباب فى إيجاد حلول إيجابية بإمكانيات بسيطة للحفاظ على البيئة إذ تمت مناقشة مشروعات متعددة تستهدف الحفاظ على المجتمع الأخضر مثل زراعة الأشجار وركوب الدراجات وتدوير المخلفات لإنتاج الغاز .

كان دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد أكد من قبل إن الكنيسة تدرك جيدًا دورها كمؤسسة دينية تعمل في خدمة المجتمع ومن ثم تطلق تلك المبادرات بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم على أن تستمر المبادرات البيئية لمدة ستة أشهر.