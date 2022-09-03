شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتطوير جهود توطين صناعة المراكب لدعم الصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، حيث وجه الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محلياً لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التى تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حالياً، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعماً للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد. فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى، وذلك بإشتراك حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" والفرقاطة "الجلالة" مع المدمرة الأمريكية (USS DELBERT D.BLACK) . القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

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توجيهات رئاسية بشأن جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيدمعهد الفلك: هزة أرضية على بعد 135 كم بقوة 3.72 ريختر جنوب شرق مطروحأسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1112 جنيها

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