شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: لائحة جديدة لتنظيم الروابط العلمية وتطوير الخدمات التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس نقابة الأطباء على مؤتمر النقابات الفرعية اللائحة الجديدة لتنظيم الروابط العلمية والتي أعدتها النقابة العامة للأطباء، إضافة إلى مناقشة وسائل التطوير في الخدمات العلمية والتدريبية التي تقدمها نقابة الأطباء.

وأعلن الدكتور مايكل يوسف توصيات مؤتمر ألف في هذا الشأن كالآتي:

١- مراعاة أن تكون لائحة الروابط العلمية أكثر تفصيلا لآليات الترشح وطريقة الانتخاب وموعد الانتخاب وشروط الترشح كمثال مدة رئيس الرابطة .

٢- التأكيد على أن يتم وضع لوحة النقابة الفرعية فى إعلانات المؤتمرات والكورسات التي تنظمها الروابط العلمية.

٣- إضافة جميع التخصصات الفرعية للروابط .

٤- التأكيد على عمل حساب فرعي لكل رابطة فرعية بشروط أن يتم الالتزام بالرقابة عليها من مجلس نقابة الأطباء الفرعية .

٥- نطاق العمل الجغرافى بالتخصص كمثل القطاعات المنصوص عليها في قانون نقابة الأطباء، لتسهيل التسجيل .

٦- كارنيهات عضوية لأعضاء الرابطة من النقابة الفرعية للأطباء.

٧- التعاون بين النقابات الفرعية المختلفة والنقابة العامة فى الورش التعليمية المختلفة .

٨- تخفيض رسم تسجيل الرابطة بالنقابة العامة ل 500 جنيه بدلاً من 1000 جنيه.

٩- يجوز في حالة الضرورة القصوى لندرة التخصص، أن يكون أعضاء مجالس النقابات الفرعية ضمن أعضاء مجالس إدارات الروابط العلمية.