نقابة الأطباء تطالب اتحاد المهن الطبية باشتراك أطباء الامتياز فى مشروع العلاج

القاهرة - سامية سيد - ناقش مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، مشكلات وشكاوى الأطباء من مشروع العلاج والمعاشات التي تتبع اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك فى جلسة مشتركة بين اتحاد نقابات المهن الطبية والنقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات.

وكانت النقابة العامة للأطباء طلبت من اتحاد المهن الطبية تكليف ممثلين للإتحاد لمناقشة النقابات الفرعية للأطباء والرد على استفساراتهم فيما يخص مشروع العلاج والمعاشات، وقد أوفد اتحاد المهن ممثلين هما الدكتور رشوان شعبان المشرف العام على مشروع العلاج وبهاء رفعت نائب مدير المعاشات ، وتعهد الدكتور رشوان شعبان أن يرسل ميزانية مشروع العلاج تفصيلياً لنقابة الأطباء لمناقشة تدارك القصور في تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمشتركين في المشروع ووضع مقترحات لتحسينها.

كما ناقش الحاضرون بهاء رفعت ممثل اتحاد المهن عن المعاشات حول اشتراطات صرف المعاشات وما يتعلق بها من تحديث البيانات، وخرجت ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشروع العلاج ومعاشات الأطباء وكذلك سبل الدعم النقابي الاجتماعي للأطباء، بالتوصيات الآتية:

1- إصدار شهادات من النقابة الفرعية بوجود الطبيب داخل مصر وعلى تواصل مع النقابة بدلاً من مطالبته بإحضار شهادة تحركات.

2- إنشاء مكتب شكاوى خاص بنقابة الأطباء لأى زميل يتعرض لمشكلة مع الاتحاد .

3 - الاجتماع مع مجلس الاتحاد لمناقشة رفع معاش الأطباء .

4- التواصل مع التأمين الصحى و إدارات الطب العلاجي بوزارة الصحة لتسديد الدمغة لاتحاد نقابات المهن الطبية .

5- اشتراك الدفعات الجديدة من الأطباء فى مشروع العلاج .

6- مطالبة اتحاد المهن الطبية بتنظيم ورشة عمل لتطوير مشروع العلاج.

7- إنشاء بكل نقابة أطباء فرعية لجنة دعم الأطباء في الكوارث والأزمات وفتح حساب بنكي خاص بها تابع للنقابة الفرعية.

8- مطالبة اتحاد المهن الطبية باشتراك أطباء الامتياز في مشروع العلاج .

9- التواصل مع هيئة التأمين الصحي لتفعيل تغطية أطباء الامتياز .