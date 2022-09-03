شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تبحث مع جامعة عين شمس تأهيل الخريجين لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتورة هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، كل من، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق – القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، ووفداً من الجامعة، لبحث أوجه التعاون العلمي والبحثي بين الهيئة وجامعة عين شمس، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين هيئة الطاقة الذرية والجامعات المصرية لتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وكذلك استراتيجية بناء الكوادر العلمية والفنية لخدمة البرنامج النووي المصري والذي تقوم به الهيئة.

وأعلنت الهيئة فى بيان لها اليوم، أنه تم الاتفاق على مجموعة من محاور التعاون والتي ستشمل إجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وعلماء هيئة الطاقة الذرية، الإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، تفعيل دور البحوث التطبيقية لخدمة ونقل التكنولوجيا للصناعة، الاستفادة من المعامل البحثية والإمكانات المتوفرة لدى الهيئة لتدريب طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، تبادل الخبرات في المجالات البحثية ذات الاهتمام المُشترك لإعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة للعمل في المجال النووي والإشعاعي، التعاون في إعداد وتنفيذ الشهادات المهنية المُعتمدة في إطار عمل الجامعة ، وختاماً، استحداث برامج جديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل في المجال النووي والإشعاعي لخدمة البرنامج النووي المصري.

وسيتم تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لتحديد أوجه وأنشطة التعاون تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون، وقدم الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث درع الجامعة للدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة تقديراً لدورها القومى والحيوي في مجالات بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها لخدمة المجتمع وبناء القدرات والكوادر العلمية المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، دعا الدكتور عمرو الحاج لترتيب زيارة لوفد جامعة عين شمس لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص ووحدة التشعيع والمعجل الالكتروني بمدينة نصر.