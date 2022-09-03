شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المركزى لفحص البذور من المنظمة الدولية ISTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى المعمل المركزى لفحص البذور التابع للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، تجديد اعتماد المعمل المركزى كمعمل معتمد دوليا ليحق له إصدار شهادات الفحص الدولية (المعتمدة من المنظمة الدولية لفحص البذور ISTA) للوطات التقاوى المقبولة فى الفحص المعملى والمصدرة للخارج والتى لا يمكن تصدير التقاوى بدون تلك الشهادة، وخاصة أن مصر هى العضو المعتمد الوحيد فى الشرق الأوسط من منظمة ISTA حيث تلجأ بعض الدول العربية لفحص تقاويها واعتمادها وإصدار شهادات دولية لها داخل المعمل.

وقال الدكتور أحمد محمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمواصلة تقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية، ومجابهة المستجدات الدولية، ومساعدة الأخوة الأفارقة والمنطقه العربية انطلاقاً من ريادة مصر فى هذا المجال.