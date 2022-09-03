شكرا لقرائتكم خبر عن "أوز ميدوم".. تعرف على قطعة اليوم فى حملة "كنز فى محافظتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلط حملة "تعرف على كنز في محافظتك"، الضوء على أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، والتي اطلقتها وزارة السياحة و الآثار على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالاً بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والذي يوافق يوم 27 من شهر سبتمبر.





أوز ميدوم

قطعة جدارية ملونة تُمثل جزءًا من جدار بمقبرة الأمير نفرماعت وزوجته إتيت، ويرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الرابعة.

تُمثل منظر بتفاصيل دقيقة لستة من الأوز في الطبيعة، مرتبة في مجموعتين.

وأعطى الفنان القديم اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل في هذا المنظر، وخاصة في استخدام الألوان، مما يجعلها تحفة فنية من روائع الفن المصري القديم.