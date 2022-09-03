شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لإدخال الابتكار بمنظومة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم العمل على رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس لتأهيل الكوادر للعمل ضمن برامج بينية تخدم خطط التنمية مثل مشاكل الطاقة والبيئة الصحية الداعمة للعمل بحيث يكون عضو هيئة التدريس على علم بالبرامج البينية ودخول الإبداع والابتكار فى منظومة التعليم .

وأضاف الدكتور أيمن عاشور، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن الفهم الجيد لسوق العمل المتغير والذى يتطلب تضافر التخصصات ومرونتها، تم العمل إعداد خطة تدريب لعمل دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأكد وزير التعليم العالى، أنه سيتم العمل على رفع تصنيف الجامعات المصرية من خلال الجوائز الدولية الحاصل عليها خريجى الجامعة وجودة الأبحاث العلمية

وفيما يخص البعثات والمهمات العلمية سيتم تنظيم دورات وبعثات قصيرة المدة وتنظيم برامج على مدار 3 شهور للتأهيل لبرامج معينة .

وأكد الدكتور أيمن عاشور، نعمل على ربط الجامعة مع الصناعة لتطوير البرامج وسياسات الجامعات لخدمة احتياجات المجتمع مع التوظيف والصناعة تشجيع ريادة الأعمال ومحو الأمية الرقمية وتصميم نماذج تجريبية لإدارة الأعمال للجامعات وتوجيه الخريجين لسوق العمل.

وأشار إلى أنه هناك محاور ربط الجماعة بسوق العمل مثل الجامعات التكنولوجية وربط البرامج التعليمية بالوظائف الحديثة والمستقبلية وربط البرامج بالاقليم التنموية والموارد الطبيعية وانشاء أفرع للجامعات الأجنبية لتخصصات وبرامج دولية .