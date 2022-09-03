شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: زيادة الشراكة بين الجامعات الحكومية والعالمية الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن الاعتماد الدولى للجامعات مشروع كبير خلال الفترة المقبلة، ونطمح فى حصول كل الجامعات المصرية على الاعتماد الدولى حتى يكون الطالب على مستوى تعليم لا يقل عن أى طالب على مستوى العالم.

وأضاف وزير التعليم العالى خلال كلمة له، أن هناك تعاونا دوليا أيضا على مستوى جامعة الجلالة والعلمين والملك سلمان وتمنح درجات مزدوجة، وهناك أيضا شراكات دولية داخل الجامعات الحكومية ونأمل التوسع وزيادة هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

واستطرد أفرع الجامعات الأجنبية محور هام سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة لزيادة الجامعات وفق التخصصات والتصنيف الدولى لزيادة عدد الجامعات فى الدولة .