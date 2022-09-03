شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: منظومة جديدة لتحقيق التكامل بين المستشفيات الجامعية والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن المستشفيات الجامعية لعبت دورا قويا جدا لخدمة الصحة فى مصر، وظهر هذا الدور بوضوح أثناء جائحة كورونا، وأثبتت دعما قويا جدا لمنظومة الصحة فى مصر.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى كلمة له بمؤتمر صحفى منعقد الآن، نبدأ مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فى التشاور لإيجاد منظومة لتحقيق التكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من حيث التجهيزات لتقديم الخدمات الجديدة للمواطنين.