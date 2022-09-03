شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أدت إلى تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، حيث اطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وأكد الفريق اسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة، والتطوير المستمر للقناة ورفع كفائتها، عزز من قدرات القناة كمحور عالمى للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطنى للدولة، حيث حققت القناة ارقام ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها من حيث الايراد السنوى الذي بلغ حوالى 7 مليار دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن، فضلاً عن النجاح فى استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة.