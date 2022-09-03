اقتصادية النواب: متابعة سوق الأوراق المالية يدعم الاقتصاد الوطني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن متابعة الحكومة لأداء سوق الأوراق المالية والخدمات غير المصرفية يدعم الاقتصاد الوطني ويكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الاستثمار ويعزز تشجيع القطاع الخاص ومشاركته في مختلف المشروعات الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأشاد عبدالحميد، في بيان، اليوم السبت، بالقضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتأكيده على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري.

وثمن النائب العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، كونه لاعبا أصيلا في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.