البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) والفرقاطة (الجلالة) مع المدمرة الأمريكية (USS DELBERT D.BLACK).

جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، ركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحرية، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.

يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية والذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكي، والإستفادة من الخبرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والأمريكية.