"السلع التموينية" تطرح ممارسة لشراء 40 ألف طن زيت خام مستورد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة للزيت الخام المستورد لعام 2023/2022 بكمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الاستراتيجية، موضحة أن فترة الوصول ستكون من 20 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2022، و11 إلى 30 نوفمبر 2022.

وأوضحت السلع التموينية أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون يوم الثلاثاء المقبل 6 سبتمبر 2022، والسداد بتسهيلات موردين 180 يوما من تاريخ بوليصة الشحن.