حقيقة إسناد تركيب العدادات مسبقة الدفع لشركات خاصة.. مصدر يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة أرجأت الموافقة على طلب إحدى شركات التوزيع الاستعانة بشركات خاصة في أعمال تغيير العدادات التالفة وتركيب أخرى مسبقة الدفع بمختلف المناطق التابعة لها بسبب نقص كبير في العمالة الفنية واحتياج الشركة الشديد للاستعانة بعمالة تساعد العمالة الحالية في عمليات تركيب وتغيير العدادات مسبقة الدفع.

وأشار المصدر، لمصراوي، إلى أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أعلنت في وقت سابق عن ممارسة لإسناد تغيير وتركيب عدادات مسبقة الدفع لشركات خاصة لوجود نقص كبير في العمالة الفنية وعدم استطاعة الشركة العمل على المضي قدما والإسراع في أعمال تركيب العدادات لتنفيذ توجيهات وتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر التوسع في إحلال وتركيب العدادات مسبقة الدفع.

وأكد المصدر أن 8 شركات خاصة تقدمت للممارسة وتم استيفاء وفحص جميع البيانات الخاصة بكل منها من قبل اللجنة المشكلة من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وانتهت إلى قبول الشركات الـ 8، حيث تضمنت الشروط في قبول الشركات والعمالة أن يكون للعامل طابع تأمين لضمان حقه عند حدوث أي طارئ أو تعرضه لمخاطر عند قيامه بالتركيب مع إحضار فيش مميكن لكل عامل يلتحق بالعمل لضمان السير والسلوك والتعامل مع المشتركين.

يذكر أن شركة شمال القاهرة شكلت لجنة للبت في الممارسة رقم 2022/1 وذلك لتركيب العدادات مسبقة الدفع للمشتركين بسبب بطء أعمال التركيب وقلة العمالة.